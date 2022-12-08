Французский клуб интересуется защитником московского «Спартака»

Защитник «Фламенго» Айртон Лукас может перейти в «Марсель». Права на футболиста до сих пор принадлежат московскому «Спаратку»

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Как сообщает журналист Хулио Мигель Нето, руководство «Фламенго» дало понять менеджменту «провансальцев», что сам Айртон хочет остаться в Бразилии, поэтому сейчас стороны не ведут активных переговоров.

Айртон в январе 2019 перешёл в «Спартак». За российский клуб он провёл 108 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором 11 результативных передач. В марте 2022 года стало известно о его аренде во «Фламенго». Бразильский клуб владеет правами на Айртона до 31 декабря 2022 года, имея возможность выкупить его контракт у «Спартака».