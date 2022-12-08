Детского тренера по футболу отстранили за договорные матчи

"В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, запретить руководителю программы развития молодежного футбола и тренеру-преподавателю футбольного клуба "Нефтехимик" (Нижнекамск) Владиславу Французову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на три года", - говорится в сообщении.