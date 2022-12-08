Детского тренера по футболу отстранили за договорные матчи

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил руководителя программы развития молодежного футбола и тренера-преподавателя ДЮСШ "Нефтехимик" Владислава Французова от футбольной деятельности на три года за организацию договорного матча. Об этом в четверг сообщает пресс-служба РФС.
"В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, запретить руководителю программы развития молодежного футбола и тренеру-преподавателю футбольного клуба "Нефтехимик" (Нижнекамск) Владиславу Французову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на три года", - говорится в сообщении.
Также КДК РФС оштрафовала Французова на 100 тыс. руб.