Беллингем: «Холанн меня очень воодушевляет»

«Холанн меня очень воодушевляет. Он писал мне до и после первой игры на чемпионате мира. Сперва он пожелал удачи, а затем похвалил за гол против Ирана. Эрлинг – отличный парень. Мы с ним разговариваем время от времени, если быть честным».