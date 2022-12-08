Президент «Урала»: над нами уже весь мир смеется

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров со следующего сезона РПЛ.

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«В мировом футболе нет лимита на легионеров. В РПЛ еще год даже не поиграли при новом лимите, надо же сначала попробовать, а потом ужесточать.

Мы меняем лимит почти каждый год. Теперь меняем сегодня, затем завтра введем новый лимит. Как вы не можете понять, что над нами уже весь мир смеется!», – приводит слова Иванова Sport24.

По информации Матч ТВ, Министерство Спорта России и РФС в ближайшее время обсудят возможное ужесточение лимита на легионеров со следующего сезона РПЛ. Сообщается, что правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в Премьер Лиге. Ведомство хочет, чтобы футбольный союз обосновал необходимость действующего лимита в ситуации, когда многие иностранные футболисты отказываются играть в России.

С сезона 2022/23 в РПЛ действует лимит «13+12». В заявке команды на сезон может быть не более 13 легионеров и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми иностранных футболистов.