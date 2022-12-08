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1 час назад

РФС: в настоящий момент нет оснований пересматривать лимит на легионеров

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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию в СМИ, о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

РФС успокоил российских болельщиков
Фото: BetassistBetassist

«Между РФС и Минспортом РФ действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола в стране. Оно в том числе предусматривает регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров. На последней встрече между министром спорта РФ Олегом Матыциным и президентом РФС Александром Дюковым, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в настоящий момент нет», — заявила служба коммуникаций РФС.

С сезона-2022/2023 в РПЛ действует новый лимит на легионеров по схеме «13(8) +12». Его смысл заключается в том, что одна команда может включить в заявку 13 легионеров и минимум 12 футболистов с российским паспортом, однако на поле одновременно могут выйти не более 8 иностранных футболистов.

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