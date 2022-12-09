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15 минут назад

Луис Энрике ожидал получить предложение о продлении контракта с RFEF, но Рубиалес не стал с ним встречаться — СМИ

Матч ТВиещё 3

Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике ожидал, что получит предложение о продлении контракта с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), однако глава организации Луис Рубиалес отказался от встречи с ним, сообщает Cadena SER.

Уволенный из сборной Испании тренер не хотел уходить из команды
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как отмечается, 52 летний специалист рассчитывал сохранить свой пост после вылета команды с чемпионата мира на стадии 1/8 финала и надеялся, что ему предложат подписать новое соглашение. Энрике заявлял, что примет совместное решение с RFEF после окончания чемпионата мира. Рубиалес и спортивный директор Хосе Франсиско Молина пообещали встретиться с тренером, чтобы обсудить его будущее, однако переговоры не состоялись. В четверг RFEF объявила, что Энрике ушел с должности главного тренера «Красной фурии».

По данным СМИ, на решение Рубиалес повлияли в том числе призывы некоторых СМИ уволить тренера.

Сборная Испании в 1/8 финала турнира в Катаре проиграла марокканцам (0:0, по пенальти — 0:3). В четверг было объявлено, что после ухода Энрике команду возглавит Луис де ла Фуэнте, работающий с молодежной сборной Испании.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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