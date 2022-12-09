Уволенный из сборной Испании тренер не хотел уходить из команды

Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике ожидал, что получит предложение о продлении контракта с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), однако глава организации Луис Рубиалес отказался от встречи с ним, сообщает Cadena SER.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Как отмечается, 52 летний специалист рассчитывал сохранить свой пост после вылета команды с чемпионата мира на стадии 1/8 финала и надеялся, что ему предложат подписать новое соглашение. Энрике заявлял, что примет совместное решение с RFEF после окончания чемпионата мира. Рубиалес и спортивный директор Хосе Франсиско Молина пообещали встретиться с тренером, чтобы обсудить его будущее, однако переговоры не состоялись. В четверг RFEF объявила, что Энрике ушел с должности главного тренера «Красной фурии».

По данным СМИ, на решение Рубиалес повлияли в том числе призывы некоторых СМИ уволить тренера.

Сборная Испании в 1/8 финала турнира в Катаре проиграла марокканцам (0:0, по пенальти — 0:3). В четверг было объявлено, что после ухода Энрике команду возглавит Луис де ла Фуэнте, работающий с молодежной сборной Испании.