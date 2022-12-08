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38 минут назад

«Арсенал» разгромил «Лион» в товарищеском матче

Чемпионат.com

Завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Арсенал» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Аль-Мактум» в Дубае (ОАЭ). «Арсенал» одержал победу с крупным счётом 3:0.

«Арсенал» разгромил «Лион» в товарищеском матче
Фото: © пресс-служба клуба "Арсенал"© пресс-служба клуба "Арсенал"

Все голы были забиты в первом тайме. Счёт в матче на 19-й минуте открыл защитник Габриэл Магальянс с передачи Мартина Эдегора. На 33-й минуте форвард Эдди Нкетиа упрочил преимущество «канониров». Ему ассистировал Фабиу Виейра. Окончательный счёт на 39-й минуте установил Виейра с передачи Рейсса Нелсона.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В ближайшем туре команда встретится с «Вест Хэмом» 26 декабря. «Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В первом официальном матче после чемпионата мира команда сыграет с «Брестом» 28 декабря.

Футбол,Мартин Эдегор,
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