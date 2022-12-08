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1 час назад

Карпин опубликовал фотографию в юбке

Елена Прошина

Наставник сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин выложил в своих социальных сетях фотографию с отдыха. На ней 53-летний тренер предстал в образе самурая. Об этом сообщает «Евро-Футбол».

Карпин опубликовал фотографию в юбке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«О как. В шортах нельзя, а в юбке можно, но типо самурайской», – написал Карпин.

На сегодняшний день Российская премьер-лига находится на зимнем перерыве. Всего за чемпионат команды провели уже 17 туров, а «Ростов» набрал 35 баллов и расположился на третьей строчке турнирной таблицы. Футбольный клуб отстаёт от «Зенита», который занимает первое место, на семь очков.

соцсети

Ранее российский тренер Александр Тарханов оценил вклад Валерия Карпина в успехи «Ростова».

«Успех “Ростова” прежде всего связан с Карпиным. На берегах Дона Валерий Георгиевич работает не первый год, и нынешний состав “Ростова” сформировал именно он. Как вы заметили, в ростовском клубе нет больших звёзд, в заявке одни россияне», – сказал он.

Футбол,Александр Тарханов,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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