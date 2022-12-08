Карпин опубликовал фотографию в юбке

«Успех “Ростова” прежде всего связан с Карпиным. На берегах Дона Валерий Георгиевич работает не первый год, и нынешний состав “Ростова” сформировал именно он. Как вы заметили, в ростовском клубе нет больших звёзд, в заявке одни россияне», – сказал он.