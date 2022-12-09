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37 минут назад

«В Бразилии это просто еще один толстый человек, идущий по улице» — Кака про Роналдо

Матч ТВ

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака поделился мнением о экс-форварде бразильской национальной команды Роналдо.

«Это просто еще один толстый человек, идущий по улице» — Кака про легенду Бразилии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Мы, бразильцы, иногда не признаем своих талантов. Странно, но многие не болеют за Бразилию. Если вы (англичане) увидите Роналдо, то у вас будет «вау». В Бразилии это просто еще один толстый человек, идущий по улице, — приводит слова Кака BeIN Sports.

Роналдо в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира в 1994 и 2002 годах, он дважды становился обладателем «Золотого мяча». Футболист завершил карьеру в 2011 году.

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