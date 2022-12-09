«Это просто еще один толстый человек, идущий по улице» — Кака про легенду Бразилии

— Мы, бразильцы, иногда не признаем своих талантов. Странно, но многие не болеют за Бразилию. Если вы (англичане) увидите Роналдо, то у вас будет «вау». В Бразилии это просто еще один толстый человек, идущий по улице, — приводит слова Кака BeIN Sports.