«Это просто еще один толстый человек, идущий по улице» — Кака про легенду Бразилии

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака поделился мнением о экс-форварде бразильской национальной команды Роналдо.
— Мы, бразильцы, иногда не признаем своих талантов. Странно, но многие не болеют за Бразилию. Если вы (англичане) увидите Роналдо, то у вас будет «вау». В Бразилии это просто еще один толстый человек, идущий по улице, — приводит слова Кака BeIN Sports.
Роналдо в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира в 1994 и 2002 годах, он дважды становился обладателем «Золотого мяча». Футболист завершил карьеру в 2011 году.