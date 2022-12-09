Еще два игрока могут покинуть «Локомотив»

Вслед за бразильским полузащитником Педриньо состав московского «Локомотива» могут покинуть ещё два легионера. Речь идет о защитнике Тине Едвае и полузащитнике Француа Камано.
Как сообщает «Евро-Футбол», Едва хочет покинуть стан «железнодорожников» из-за прихода в команду нового главного тренера Михаила Галактионова и неудачного выступления клуба в текущем сезоне.
А Камано, по данным L’Equipe, планирует вернуться обратно во Францию, где привлек внимание «Нанта», который уже сделал «Локомотиву» предложение по трансферу игрока.
Напомним, двумя днями ранее Педриньо на правах аренды перешёл из «Локомотива» в бразильский «Сан-Паулу».