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2 часа назад

Ещё два игрока могут покинуть «Локомотив» в ближайшее время

Свободная пресса

Вслед за бразильским полузащитником Педриньо состав московского «Локомотива» могут покинуть ещё два легионера. Речь идет о защитнике Тине Едвае и полузащитнике Француа Камано.

Еще два игрока могут покинуть «Локомотив»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «Евро-Футбол», Едва хочет покинуть стан «железнодорожников» из-за прихода в команду нового главного тренера Михаила Галактионова и неудачного выступления клуба в текущем сезоне.

А Камано, по данным L’Equipe, планирует вернуться обратно во Францию, где привлек внимание «Нанта», который уже сделал «Локомотиву» предложение по трансферу игрока.

Напомним, двумя днями ранее Педриньо на правах аренды перешёл из «Локомотива» в бразильский «Сан-Паулу».

Футбол,Михаил Галактионов,
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