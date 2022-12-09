ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ раз в 2 года

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи о проведении чемпионата мира каждые два года. Об этом сообщил глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

По его словам, в целом, это неплохая идея, но она потребовала бы полного пересмотра квалификационного календаря.

«Сегодня мы стремимся к четырехлетним циклам: с чередующимся чемпионатом мира, женским чемпионатом мира, который становится все более важным, чемпионатом Европы и клубным чемпионатом мира среди женщин, который необходим», - сказал Венгер.

Ранее ФИФА попросила отдел Венгера проанализировать концепцию, по которой чемпионат мира проводился бы каждые два года. На данный момент первенство проводится раз в четыре года.