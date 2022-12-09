ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
48 минут назад

ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ каждые два года

Елена Прошина

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи о проведении чемпионата мира каждые два года. Об этом сообщил глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ раз в 2 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в целом, это неплохая идея, но она потребовала бы полного пересмотра квалификационного календаря.

«Сегодня мы стремимся к четырехлетним циклам: с чередующимся чемпионатом мира, женским чемпионатом мира, который становится все более важным, чемпионатом Европы и клубным чемпионатом мира среди женщин, который необходим», - сказал Венгер.

Ранее ФИФА попросила отдел Венгера проанализировать концепцию, по которой чемпионат мира проводился бы каждые два года. На данный момент первенство проводится раз в четыре года.

Ранее Венгер предложил сократить число отборочных матчей чемпионата мира с 10 до 7, и играть их за один месяц (за 28 дней вместо нынешних 50). По его мнению, так игроки смогут меньше разъезжать, будет меньше риск получения травм, а сами футболисты смогут больше отдыхать. Кроме того, можно будет проводить крупные турниры каждые два года.

Футбол,Арсен Венгер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители