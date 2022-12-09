Вагнер Лав мог вернуться в Россию

«Я участвовал в переговорах. Мы предварительно проговорили эту возможность, но потом интерес учредителя отпал. Вагнер Лав был не против обсудить возможность перейти в «Химки», — сказал Габулов в интервью «Матч ТВ».

Форвард выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России, а также завоевал Кубок УЕФА. Во всех турнирах он принял участие в 244 матчах и забил 120 мячей.