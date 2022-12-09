Вагнер Лав мог вернуться в Россию

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, что экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав в конце 2021 года мог оказаться в составе подмосковной команды.
«Я участвовал в переговорах. Мы предварительно проговорили эту возможность, но потом интерес учредителя отпал.
Вагнер Лав был не против обсудить возможность перейти в «Химки», — сказал Габулов в интервью «Матч ТВ».
Напомним, в июле Лав вернулся в Бразилию и подписал годичный контракт с клубом «Спорт Ресифи».
Форвард выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России, а также завоевал Кубок УЕФА. Во всех турнирах он принял участие в 244 матчах и забил 120 мячей.
Ранее стало известно, что по государственному телевидению КНДР впервые показали матч сборной Южной Кореи на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Зрители увидели игру 1/8 финала ЧМ-2022 команд Бразилии и Южной Кореи, завершившуюся разгромной победой южноамериканской сборной со счетом 4:1.