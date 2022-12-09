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1 час назад

Озил: «Не понимаю, откуда берется негатив в сторону Роналду. Все должны проявлять больше уважения к одному из величайших спортсменов»

Матч ТВ

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Месут Озил выразил недоумение из за негатива вокруг португальского форварда Криштиану Роналду, заявив, что люди должны наслаждаться игрой футболиста такого уровня.

Озил: «Не понимаю, откуда берется негатив в сторону Роналду»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сборная Португалии в субботу сыграет с командой Марокко в матче ¼ финала чемпионата мира в Катаре. Роналду не попал в стартовый состав команды в игре 1/8 финала со швейцарцами (6:1). После этого появились информация, что 37 летний португалец угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу покинуть команду, однако португальская федерация ее опровергла.

— Не понимаю, откуда берется этот постоянный негатив со стороны прессы в отношении Криштиану. СМИ просто пытаются получить клики, а эксперты, у которых больше нет карьеры, хотят привлечь к себе внимание за счет его имени и пытаются выставить его в плохом свете.

Ему скоро 38 лет — так что же удивительного, что он больше не забивает 50 голов за сезон? Каждый футбольный фанат должен быть счастлив видеть, как он играет в футбол на мировом уровне в течение 20 лет.

Не думаю, что кто то из нового поколения сможет повторить его достижения. Он навсегда останется в своей отдельной категории. Все должны проявлять больше уважения к одному из величайших спортсменов в истории спорта, — написал Озил на странице в Twitter.

Озил и Роналду вместе играли за «Реал» в период с 2010 по 2013 год.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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