Озил: «Не понимаю, откуда берется негатив в сторону Роналду»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Месут Озил выразил недоумение из за негатива вокруг португальского форварда Криштиану Роналду, заявив, что люди должны наслаждаться игрой футболиста такого уровня.
Сборная Португалии в субботу сыграет с командой Марокко в матче ¼ финала чемпионата мира в Катаре. Роналду не попал в стартовый состав команды в игре 1/8 финала со швейцарцами (6:1). После этого появились информация, что 37 летний португалец угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу покинуть команду, однако португальская федерация ее опровергла.
— Не понимаю, откуда берется этот постоянный негатив со стороны прессы в отношении Криштиану. СМИ просто пытаются получить клики, а эксперты, у которых больше нет карьеры, хотят привлечь к себе внимание за счет его имени и пытаются выставить его в плохом свете.
Ему скоро 38 лет — так что же удивительного, что он больше не забивает 50 голов за сезон? Каждый футбольный фанат должен быть счастлив видеть, как он играет в футбол на мировом уровне в течение 20 лет.
Не думаю, что кто то из нового поколения сможет повторить его достижения. Он навсегда останется в своей отдельной категории. Все должны проявлять больше уважения к одному из величайших спортсменов в истории спорта, — написал Озил на странице в Twitter.
Озил и Роналду вместе играли за «Реал» в период с 2010 по 2013 год.
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