Озил: «Не понимаю, откуда берется негатив в сторону Роналду»

— Не понимаю, откуда берется этот постоянный негатив со стороны прессы в отношении Криштиану. СМИ просто пытаются получить клики, а эксперты, у которых больше нет карьеры, хотят привлечь к себе внимание за счет его имени и пытаются выставить его в плохом свете.



Ему скоро 38 лет — так что же удивительного, что он больше не забивает 50 голов за сезон? Каждый футбольный фанат должен быть счастлив видеть, как он играет в футбол на мировом уровне в течение 20 лет.



Не думаю, что кто то из нового поколения сможет повторить его достижения. Он навсегда останется в своей отдельной категории. Все должны проявлять больше уважения к одному из величайших спортсменов в истории спорта, — написал Озил на странице в Twitter.