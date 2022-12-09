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56 минут назад

Фелиш отреагировал на сравнения с Кака

Евро-футбол.Ру

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш поделился мнением о сравнениях с легендарным бразильцем Кака, поигравшим за «Милан» и мадридский «Реал».

Фелиш отреагировал на сравнения с Кака
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сравнения с Кака? Думаю, это перебор. Кака – обладатель «Золотого мяча», он выиграл все возможные трофеи. Я же нахожусь только в начале своей карьеры. Но мне льстит такое сравнение», - передает слова 23-летнего португальца A Bola.

В текущем сезоне Ла Лиги Жоау провел за «матрасников» 12 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. В настоящий момент Фелиш выступает за сборную Португалии на чемпионате мира – 2022.

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