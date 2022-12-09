Фелиш отреагировал на сравнения с Кака

«Сравнения с Кака? Думаю, это перебор. Кака – обладатель «Золотого мяча», он выиграл все возможные трофеи. Я же нахожусь только в начале своей карьеры. Но мне льстит такое сравнение», - передает слова 23-летнего португальца A Bola.