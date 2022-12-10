Модрич рассказал, уйдёт ли из сборной Хорватии после ЧМ-2022

«Я не знаю, останусь ли я в команде до 2024 года. Сейчас я сосредоточен на настоящем, на текущем чемпионате мира, думать о будущем пока рано. Посмотрим, как всё сложится после полуфинала», – цитирует Marca ветерана сборной Хорватии.