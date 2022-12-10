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1 час назад

Модрич рассказал, уйдёт ли из сборной Хорватии после ЧМ-2022

Евро-футбол.Руиещё 2

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич пока не знает, когда завершит карьеру в национальной команде.

Модрич рассказал, уйдёт ли из сборной Хорватии после ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед началом турнира 37-летний футболист мадридского «Реала» признавал, что катарский мундиаль станет последним для него в качестве игрока сборной, однако вопрос с чемпионатом Европы – 2024 остаётся открытым:

«Я не знаю, останусь ли я в команде до 2024 года. Сейчас я сосредоточен на настоящем, на текущем чемпионате мира, думать о будущем пока рано. Посмотрим, как всё сложится после полуфинала», – цитирует Marca ветерана сборной Хорватии.

В полуфинале хорваты сыграют против победителя матча Аргентина – Нидерланды.

Футбол,Лука Модрич,Реал,
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