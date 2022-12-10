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32 минуты назад

Карпин выбрал между Мбаппе и Холландом

Газета.Ru

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос, кого бы он выбрал из нападающих к себе в команду.

Карпин выбрал между Мбаппе и Холландом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мбаппе или Холанд? На вкус и цвет товарищей нет. Они абсолютно разные. Да, оба нападающие, оба забивают. Кого бы взял в "Ростов"? Любого с закрытыми глазами. И еще десятерых нападающих могу назвать, кого взял бы с закрытыми глазами", - передает слова Карпина Sport24.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова. С марта 2022 года он совмещает работу в национальной команде с работой в ФК "Ростов".

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане после 17 туров занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. На второй строчке располагается "Спартак". У подопечных Гильермо Абаскаля всего на одно очко больше.

Командам предстоит сыграть друг с другом в 25 туре. Лидировать по-прежнему продолжает "Зенит". У петербуржцев 42 набранных очка. Также ростовчане продолжат участие в Кубке России. 21 февраля команда проведет первый четвертьфинальный матч против "Урала".

Ранее Валерий Карпин оценил решение Эрика тен Хага и Фернанду Сантуша посадить Роналду в запас.

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