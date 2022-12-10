Тен Хаг заявил, что Роналду не говорил ему о желании уйти из "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о скандальном интервью португальского форварда Криштиану Роналду.
Напомним, в ноябре «МЮ» объявил о расторжении контракта с Роналду по обоюдному согласию сторон. Нападающий ранее дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что «Юнайтед» его предал. Португалец раскритиковал руководство и тренерский штаб клуба, отметив, что не уважает Эрика тен Хага.
«Думаю, после интервью было совершенно ясно, что он должен уйти. Полагаю, нам не стоило это обсуждать. Все было предельно ясно.
Я видел большую часть интервью. Я должен был это делать. Это часть моей работы. Я ездил в УЕФА на съезд тренеров, когда оно вышло.
Я хотел, чтобы Роналду остался, с самого первого дня и до сих пор. Но он хотел уйти, это было совершенно ясно. Когда футболист не хочет быть в клубе, он должен уйти.
Подобное интервью клуб не может пропустить мимо. Делая этот шаг, он знал о последствиях. Раньше он никогда не говорил мне о своем желании уйти», — цитирует специалиста Manchester Evening News.
В последнем матче сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре Роналду остался в запасе. 37-летний нападающий появился в игре против Швейцарии лишь на 74-й минуте матча. Вышедший вместо него в старте Гонсалу Рамуш стал автором хет-трика.
Роналду принял участие во всех трех играх группового этапа, ни одного не проведя полностью. После этого португалец заявлял о недовольстве своим игровым временем и выбором главного тренера Фернанду Сантушем. На счету Роналду на этом ЧМ один забитый мяч (с пенальти).