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52 минуты назад

Тен Хаг заявил, что Роналду не говорил ему о желании уйти из "Манчестер Юнайтед"

Газета.Ru

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о скандальном интервью португальского форварда Криштиану Роналду.

Тен Хаг заявил, что Роналду не говорил ему о желании уйти из "Манчестер Юнайтед"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, в ноябре «МЮ» объявил о расторжении контракта с Роналду по обоюдному согласию сторон. Нападающий ранее дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что «Юнайтед» его предал. Португалец раскритиковал руководство и тренерский штаб клуба, отметив, что не уважает Эрика тен Хага.

«Думаю, после интервью было совершенно ясно, что он должен уйти. Полагаю, нам не стоило это обсуждать. Все было предельно ясно.

Я видел большую часть интервью. Я должен был это делать. Это часть моей работы. Я ездил в УЕФА на съезд тренеров, когда оно вышло.

Я хотел, чтобы Роналду остался, с самого первого дня и до сих пор. Но он хотел уйти, это было совершенно ясно. Когда футболист не хочет быть в клубе, он должен уйти.

Подобное интервью клуб не может пропустить мимо. Делая этот шаг, он знал о последствиях. Раньше он никогда не говорил мне о своем желании уйти», — цитирует специалиста Manchester Evening News.

В последнем матче сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре Роналду остался в запасе. 37-летний нападающий появился в игре против Швейцарии лишь на 74-й минуте матча. Вышедший вместо него в старте Гонсалу Рамуш стал автором хет-трика.

Роналду принял участие во всех трех играх группового этапа, ни одного не проведя полностью. После этого португалец заявлял о недовольстве своим игровым временем и выбором главного тренера Фернанду Сантушем. На счету Роналду на этом ЧМ один забитый мяч (с пенальти).

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