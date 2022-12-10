Тен Хаг заявил, что Роналду не говорил ему о желании уйти из "Манчестер Юнайтед"

«Думаю, после интервью было совершенно ясно, что он должен уйти. Полагаю, нам не стоило это обсуждать. Все было предельно ясно.



Я видел большую часть интервью. Я должен был это делать. Это часть моей работы. Я ездил в УЕФА на съезд тренеров, когда оно вышло.



Я хотел, чтобы Роналду остался, с самого первого дня и до сих пор. Но он хотел уйти, это было совершенно ясно. Когда футболист не хочет быть в клубе, он должен уйти.



Подобное интервью клуб не может пропустить мимо. Делая этот шаг, он знал о последствиях. Раньше он никогда не говорил мне о своем желании уйти», — цитирует специалиста Manchester Evening News.