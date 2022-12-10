Тренер «МЮ» отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли он простить Роналду

«Да, я заговорил бы с ним в будущем. Но не то чтобы я спросил его о чем-то или сказал бы ему что-то особенное. Я сделал все честно, открыто и прозрачно. У нас были беседы о моем видении игры, так что у меня нет проблем с тем, чтобы поговорить с ним снова.



Могу ли я простить Роналду? Не хочу отвечать на такой вопрос.



Я открыт для разговора с ним, так почему бы и нет? Да, может быть [он проявил неуважение]. Но я не придаю этому значения. Мы движемся вперед. Я не хочу тратить на это энергию. Это прошлое», – приводит слова тренера Manchester Evening News.