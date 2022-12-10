Тренер «МЮ» отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли он простить Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, смог ли бы он заговорить с португальским форвардом Криштиану Роналду после скандального интервью игрока.
Напомним, в ноябре «МЮ» объявил о расторжении контракта с Роналду по обоюдному согласию сторон. Нападающий ранее дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что «Юнайтед» его предал. Португалец раскритиковал руководство и тренерский штаб клуба, отметив, что не уважает Эрика тен Хага.
«Да, я заговорил бы с ним в будущем. Но не то чтобы я спросил его о чем-то или сказал бы ему что-то особенное. Я сделал все честно, открыто и прозрачно. У нас были беседы о моем видении игры, так что у меня нет проблем с тем, чтобы поговорить с ним снова.
Могу ли я простить Роналду? Не хочу отвечать на такой вопрос.
Я открыт для разговора с ним, так почему бы и нет? Да, может быть [он проявил неуважение]. Но я не придаю этому значения. Мы движемся вперед. Я не хочу тратить на это энергию. Это прошлое», – приводит слова тренера Manchester Evening News.
В последнем матче сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре Роналду остался в запасе. 37-летний нападающий появился в игре против Швейцарии лишь на 74-й минуте матча. Вышедший вместо него в старте Гонсалу Рамуш стал автором хет-трика.
Роналду принял участие во всех трех играх группового этапа, ни одного не проведя полностью. После этого португалец заявлял о недовольстве своим игровым временем и выбором главного тренера Фернанду Сантушем. На счету Роналду на этом ЧМ один забитый мяч (с пенальти).