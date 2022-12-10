ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
31 минуту назад

Тренер "МЮ" Тен Хаг отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли он простить Роналду

Газета.Ru

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, смог ли бы он заговорить с португальским форвардом Криштиану Роналду после скандального интервью игрока.

Тренер «МЮ» отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли он простить Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, в ноябре «МЮ» объявил о расторжении контракта с Роналду по обоюдному согласию сторон. Нападающий ранее дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что «Юнайтед» его предал. Португалец раскритиковал руководство и тренерский штаб клуба, отметив, что не уважает Эрика тен Хага.

«Да, я заговорил бы с ним в будущем. Но не то чтобы я спросил его о чем-то или сказал бы ему что-то особенное. Я сделал все честно, открыто и прозрачно. У нас были беседы о моем видении игры, так что у меня нет проблем с тем, чтобы поговорить с ним снова.

Могу ли я простить Роналду? Не хочу отвечать на такой вопрос.

Я открыт для разговора с ним, так почему бы и нет? Да, может быть [он проявил неуважение]. Но я не придаю этому значения. Мы движемся вперед. Я не хочу тратить на это энергию. Это прошлое», – приводит слова тренера Manchester Evening News.

В последнем матче сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре Роналду остался в запасе. 37-летний нападающий появился в игре против Швейцарии лишь на 74-й минуте матча. Вышедший вместо него в старте Гонсалу Рамуш стал автором хет-трика.

Роналду принял участие во всех трех играх группового этапа, ни одного не проведя полностью. После этого португалец заявлял о недовольстве своим игровым временем и выбором главного тренера Фернанду Сантушем. На счету Роналду на этом ЧМ один забитый мяч (с пенальти).

Футбол,Пирс Морган,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители