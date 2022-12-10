Капитан "Спартака" Джикия рассказал о споре с Николсоном на результат Аргентины на ЧМ

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал о пари с нападающим красно-белых Шамаром Николсоном на то, станет ли сборная Аргентины победительницей чемпионата мира по футболу в Катаре. "Сомневаюсь насчет Аргентины. Они забивают, контролируют игру, но в конце расслабляются. Для меня самое главное, чтобы Аргентина не выиграла ЧМ. Я поспорил с Шамаром, не буду говорить на что. После того как Аргентина проиграла Саудовской Аравии, мы поспорили, что они не выиграют ЧМ. Шамар говорил, что они победят, я говорил, что нет. Я ему предложил поспорить, он уже не смог отказаться. Сейчас ждем, когда Аргентина вылетит", - цитирует Джикию "Спорт-Экспресс". В четвертьфинальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов соперники не выявили победителя в основное время - 2:2. Науэль Молина открыл счет в матче с передачи Лионеля Месси на 35-й минуте. На 73-й минуте уже сам Месси реализовал пенальти. В оставшееся время подопечные Луи ван Гала смогли перевернуть ход встречи. Сначала Ваут Вегорст отквитал один мяч на 83-й минуте, а затем на последних секундах добавленного времени оформил дубль и перевел игру в овертайм, который прошел без забитых голов. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:3. Решающий пенальти реализовал Лаутаро Мартинес. В полуфинале сборная Аргентины сыграет с хорватами. Ранее стало известно, что американский журналист Грант Уол, который скончался во время матча между Нидерландами и Аргентиной в 1/4 финала чемпионата мира — 2022, перед смертью опубликовал статью с критикой организаторов турнира.