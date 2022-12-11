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37 минут назад

Бывший футболист сборной России Фернандес возобновит карьеру в Бразилии

ТАССиещё 4

Бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес возобновит профессиональную карьеру в Бразилии. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба московского ЦСКА, за который футболист выступал с 2012 по 2022 год.

Марио Фернандес возобновит карьеру в Бразилии
Фото: ТАССТАСС

"Вместе с Марио Фернандесом хотим сообщить вам, что Марио принял решение возобновить игровую карьеру, - говорится в сообщении. - Наш клуб не стал возражать желанию Марио еще год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном".

Фернандесу 32 года, в 2012 году он стал игроком ЦСКА. 18 мая 2022 года года московский клуб объявил о том, что защитник бразильского происхождения принял решение приостановить карьеру. Контракт игрока с армейским клубом был рассчитан до конца сезона-2023/24. В составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач, в составе московской команды он трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал в сборной России. В общей сложности он провел за российскую команду 33 матча, забив пять голов и отдав три результативные передачи. В сентябре 2021 года защитник завершил карьеру в сборной.

Футбол,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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