Дзюба сообщил, где хочет продолжить карьеру

Нападающий Артем Дзюба рассматривает Россию как приоритетный вариант в качестве продолжения карьеры. Об этом сообщает Sport24.

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Как утверждает источник, представители нападающего Артема Дзюбы на данный момент не ведут активных переговоров ни с каким клубом. Игрок и его окружение находятся в выжидательной позиции. Возобновление контактов намечено после окончания чемпионата мира.

Напомним, что с 3 ноября форвард находится без команды после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор».

Он провел в команде всего несколько месяцев. Сейчас форвард находится без команды. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Зенит».

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против «Фенербахче» и отметился забитым мячом.