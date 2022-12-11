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38 минут назад

Дзюба хочет продолжить карьеру в России

Газета.Ruиещё 5

Нападающий Артем Дзюба рассматривает Россию как приоритетный вариант в качестве продолжения карьеры. Об этом сообщает Sport24.

Дзюба сообщил, где хочет продолжить карьеру
Фото: TwitterTwitter

Как утверждает источник, представители нападающего Артема Дзюбы на данный момент не ведут активных переговоров ни с каким клубом. Игрок и его окружение находятся в выжидательной позиции. Возобновление контактов намечено после окончания чемпионата мира.

Напомним, что с 3 ноября форвард находится без команды после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор».

Он провел в команде всего несколько месяцев. Сейчас форвард находится без команды. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Зенит».

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против «Фенербахче» и отметился забитым мячом.

До этого он играл 7 лет в России за «Зенит». «Адана» стала его первым зарубежным клубом.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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