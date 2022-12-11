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1 час назад

Иранские власти собираются казнить футболиста за участие в протестах

Газета.Ru

Иранец Амир Наср-Азадани, бывший игрок футбольных команд «Рах-Ахан», «Трактор» и «Гол-э Райхан», приговорен к смертной казни за участие в народных протестах. Об этом сообщает издание Iran Wire.

Иранские власти собираются казнить футболиста за участие в протестах
Фото: TwitterTwitter

Судебная система Исламской Республики планирует повесить 26-летнего футболиста.

В начале осени в Иране прошло несколько протестов в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. В связи с этими событиями женская правозащитная организация Open Stadiums обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой не допустить национальную команду Ирана до участия в чемпионате мира—2022. Команда все-таки приняла участие в турнире, завершив выступление на групповой стадии.

В конце ноября власти Ирана арестовали бывшего игрока национальной сборной по футболу, защитника клуба «Фулад», Ворию Гафури из-за поддержки антиправительственных протестов. Согласно представленным в иранских СМИ формулировкам, спортсмен был арестован за «оскорбление национальной сборной по футболу и пропаганду против правительства».

Футбол,
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