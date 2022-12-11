Иранские власти собираются казнить футболиста за участие в протестах

Иранец Амир Наср-Азадани, бывший игрок футбольных команд «Рах-Ахан», «Трактор» и «Гол-э Райхан», приговорен к смертной казни за участие в народных протестах. Об этом сообщает издание Iran Wire.

В начале осени в Иране прошло несколько протестов в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. В связи с этими событиями женская правозащитная организация Open Stadiums обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой не допустить национальную команду Ирана до участия в чемпионате мира—2022. Команда все-таки приняла участие в турнире, завершив выступление на групповой стадии.