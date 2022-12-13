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49 минут назад

Топ-клубы Европы отклонили предложение ФИФА о проведении клубного ЧМ в 2025 году

Газета.Ruиещё 2

Крупнейшие клубы Европы отклонили предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о проведении клубного чемпионата мира летом 2025 года, что стало большим ударом для организации, пишет Daily Mail.

ФИФА в замешательстве: топ-клубы Европы не хотят играть в США
Фото: Газета.руГазета.ру

ФИФА рассчитывала провести турнир с участием 32 клубов на территории США, но переговоры, которые состоялись во время чемпионата мира в Катаре, не увенчались успехом.

ФИФА уже на протяжении нескольких лет стремится перезапустить клубный чемпионат мира. В прошлом году в Китае планировалось провести турнир с участием 24 команд, но он был в итоге отменен из-за пандемии. Федерация намерена организовывать клубный чемпионат мира раз в четыре года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против идеи ФИФА, так как считает ее угрозой Лиге чемпионов. Клубы, в свою очередь, считают проект недостаточно прибыльным.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о сообщениях от зарубежных болельщиков, в которых они сожалеют об отсутствии российских спортсменов на международных стартах.

Футбол,Александр Большунов,УЕФА,
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