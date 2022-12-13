«Барселона» вновь нацелилась на Месси

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси всё ещё может вернуться в «Барселону» следующим летом.

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Согласно недавним сообщениям СМИ, вопрос возвращения 35-летнего игрока в каталонский клуб практически утратил актуальность. Наиболее вероятным раскладом называлось продление контракта Месси с «ПСЖ», также на аргентинца претендует «Интер Майами».