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1 час назад

«Барселона» вновь нацелилась на Месси

Евро-футбол.Руиещё 2

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси всё ещё может вернуться в «Барселону» следующим летом.

«Барселона» вновь нацелилась на Месси
Фото: TwitterTwitter

Согласно недавним сообщениям СМИ, вопрос возвращения 35-летнего игрока в каталонский клуб практически утратил актуальность. Наиболее вероятным раскладом называлось продление контракта Месси с «ПСЖ», также на аргентинца претендует «Интер Майами».

По сведениям El Nacional, «Барселона» не теряет надежд на подписание своей легенды и вновь задалась целью провернуть громкое возвращение. Источник утверждает, что приход Месси может сказаться на будущем Усмана Дембеле, который, вероятно, будет продан.

Футбол,Усман Дембеле,Лионель Месси,
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