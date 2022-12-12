Тарасова отказалась считать футбол главным видом спорта в России

«Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну, разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?» — заявила она. По мнению Тарасовой, главные виды спорта в России — это фигурное катание и хоккей.