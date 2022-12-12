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2 часа назад

Тарасова отказалась считать футбол главным видом спорта в России

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась считать футбол главным видом спорта в России. Ее слова приводит «Чемпионат».

Тарасова отказалась считать футбол главным видом спорта в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну, разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?» — заявила она. По мнению Тарасовой, главные виды спорта в России — это фигурное катание и хоккей.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина также отказалась считать футбол спортом номер один в России. «Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — отметила она и понадеялась, что из-за санкций футбол перестанет финансироваться в большом объеме.

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили отечественные команды от турниров под своей эгидой. Из-за санкций сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а клубы не имеют возможности выступать в еврокубках.

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