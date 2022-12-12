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1 час назад

«Надо освобождаться от этих Промесов, никто его здесь не ждет». В Голландии рассчитывают, что футболист станет гражданином России

Матч ТВ

Голландский спортивный журналист и бывший футболист Дерксен Йохан отметил, что будет только рад, если нападающий «Спартака» Квинси Промес получит российское гражданство, так как ему никто не рад на родине.

«Надо освобождаться от этих Промесов, никто его здесь не ждет»
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВМихаил Зимин / Матч ТВ

В Нидерландах Промес проходит по делу о покушении на убийство двоюродного брата.

— Давайте все будем счастливы. Надо освобождаться от этих Промесов, потому что, я думаю, никто в Нидерландах его не ждет. Россия не выдает его, поэтому он никогда не вернется в Нидерланды. Потому что, как только он прибудет сюда, его арестуют, — сказал Йохан в ток-шоу De Oranjewinter.

Ранее сообщалось, что подал «Спартак» подал заявку на получение российского паспорта для Промеса. Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал шесть голевых передач.

Футбол,Спартак,
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