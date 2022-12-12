«Надо освобождаться от этих Промесов, никто его здесь не ждет»

— Давайте все будем счастливы. Надо освобождаться от этих Промесов, потому что, я думаю, никто в Нидерландах его не ждет. Россия не выдает его, поэтому он никогда не вернется в Нидерланды. Потому что, как только он прибудет сюда, его арестуют, — сказал Йохан в ток-шоу De Oranjewinter.