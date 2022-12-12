Начо может покинуть «Реал» уже в январе

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может покинуть свой клуб уже в январское трансферное окно. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Ранее ходили слухи, что Начо больше не хочет быть запасным в «королевском клубе». Футболист хочет играть в основе, что не может ему гарантировать главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Именно поэтому Фернандес выразил желание не продлевать свой контракт, который заканчивается в конце нынешнего сезона.