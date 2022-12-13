Ибрагимович – об уходе Роналду из «МЮ»: Мы никогда не узнаем, что там было на самом деле

«Мы никогда не узнаем, что там было на самом деле. Они говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен сказать, чтобы защитить себя. Тренер тоже говорит что-то для самозащиты. А потом и клуб делает собственное заявление», – заявил Ибрагимович британским СМИ.