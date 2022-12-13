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1 час назад

Филиппо Индзаги: «Мне нравится Иммобиле»

Евро-футбол.Руиещё 1

Бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги рассказал о том, кто из современных итальянских нападающих импонирует ему.

Филиппо Индзаги: «Мне нравится Иммобиле»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По словам Филиппо, ему нравится манера игры Чиро Иммобиле, одного из важнейших элементов итальянской сборной в ходе триумфального для нее чемпионата Европы, прошедшего летом 2021 года. Индзаги выделил универсальность Иммобиле.

- Мне нравится Иммобиле, потому что он забивает самые разные голы. Он глубоко атакует, мощно бьет, хорошо двигается внутри штрафной площади. Даже при схеме 4-3-3 он совсем не теряется и продолжает быть эффективным, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.

Филиппо Индзаги,
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