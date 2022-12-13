Филиппо Индзаги: «Мне нравится Иммобиле»

- Мне нравится Иммобиле, потому что он забивает самые разные голы. Он глубоко атакует, мощно бьет, хорошо двигается внутри штрафной площади. Даже при схеме 4-3-3 он совсем не теряется и продолжает быть эффективным, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.