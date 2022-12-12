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1 час назад

В Нидерландах заявили, что спартаковец Промес будет арестован в случае приезда на родину

Газета.Ru

Нидерландский журналист Йохан Дерксен заявил, что все должны быть счастливы в том случае, если нападающий московского «Спартака» Квинси Промес получит российское гражданство и никогда не вернется на родину.

В Нидерландах предупредили спартаковца Промеса об аресте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все будут счастливы, если это сработает. Тогда мы избавимся от него. В Нидерландах его никто больше не ждет. Россия не выдаст его, а он никогда не вернется, потому что иначе его сразу арестуют после возвращения», — передает слова Дерксена Voetbalprimeur.nl.

В Нидерландах Промеса подозревают в покушении на убийство своего двоюродного брата в 2020 году, а также в незаконном обороте наркотиков и участии в преступной организации.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне 2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Квинси Промес решил пойти по пути Малкома и Клаудиньо

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром чемпионата на текущий момент вместе с Владимиром Сычевым.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мыслями о заявлении главы Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC), которая выступила за участие российских спортсменов в Играх-2024.

Футбол,Владимир Сычев,Дмитрий Васильев,Спартак,
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