В Нидерландах предупредили спартаковца Промеса об аресте

Нидерландский журналист Йохан Дерксен заявил, что все должны быть счастливы в том случае, если нападающий московского «Спартака» Квинси Промес получит российское гражданство и никогда не вернется на родину.

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«Все будут счастливы, если это сработает. Тогда мы избавимся от него. В Нидерландах его никто больше не ждет. Россия не выдаст его, а он никогда не вернется, потому что иначе его сразу арестуют после возвращения», — передает слова Дерксена Voetbalprimeur.nl.

В Нидерландах Промеса подозревают в покушении на убийство своего двоюродного брата в 2020 году, а также в незаконном обороте наркотиков и участии в преступной организации.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне 2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром чемпионата на текущий момент вместе с Владимиром Сычевым.