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1 час назад

Стало известно состояние Пеле

Елена Прошина

Состояние легендарного футболиста Пеле, трехкратного чемпиона мира по футболу, постепенно улучшается. Вместе с тем, говорить о его выписке из медицинского учреждения говорить пока рано, пишет O Globo со ссылкой на бюллетень больницы Альберта Эйнштейна.

Стало известно состояние Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В бюллетене отмечается, что «состояние пациента продолжает улучшаться, в частности, в том, что касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать».

Напомним, что 82-летний Пеле попал в клинику в конце ноября. Госпитализация носила плановый характер. При осмотре врачи диагностировали респираторную инфекцию, кроме того, наблюдались последствия перенесенного ранее коронавируса.

Пеле выступил с заявлением из-за состояния своего здоровья

Лечение носит паллиативный характер, так как организм чемпиона перестал реагировать на химиотерапию. Оно позволяет снять одышку и болевой синдром.

Футбол,Альберт Эйнштейн,
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