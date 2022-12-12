Стало известно состояние Пеле

Состояние легендарного футболиста Пеле, трехкратного чемпиона мира по футболу, постепенно улучшается. Вместе с тем, говорить о его выписке из медицинского учреждения говорить пока рано, пишет O Globo со ссылкой на бюллетень больницы Альберта Эйнштейна.

В бюллетене отмечается, что «состояние пациента продолжает улучшаться, в частности, в том, что касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать».

Напомним, что 82-летний Пеле попал в клинику в конце ноября. Госпитализация носила плановый характер. При осмотре врачи диагностировали респираторную инфекцию, кроме того, наблюдались последствия перенесенного ранее коронавируса.