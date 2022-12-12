Стало известно состояние Пеле

Состояние легендарного футболиста Пеле, трехкратного чемпиона мира по футболу, постепенно улучшается. Вместе с тем, говорить о его выписке из медицинского учреждения говорить пока рано, пишет O Globo со ссылкой на бюллетень больницы Альберта Эйнштейна.
В бюллетене отмечается, что «состояние пациента продолжает улучшаться, в частности, в том, что касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать».
Напомним, что 82-летний Пеле попал в клинику в конце ноября. Госпитализация носила плановый характер. При осмотре врачи диагностировали респираторную инфекцию, кроме того, наблюдались последствия перенесенного ранее коронавируса.
Лечение носит паллиативный характер, так как организм чемпиона перестал реагировать на химиотерапию. Оно позволяет снять одышку и болевой синдром.