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1 час назад

Футболист Соломатин призвал "болеть" за российских военных на фронте

Газета.Ruиещё 1

Футболист Андрей Соломатин выступил с открытым обращением ко всем спортсменам страны, сообщает "Ридус".

Футболист Соломатин призвал "болеть" за российских военных на фронте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выступавший в прошлом за сборную России, ЦСКА и "Локомотив" спортсмен недавно побывал с гуманитарной миссией в Донбассе. Таким образом он первым из числа именитых коллег побывал на территории ЛДНР за все восемь лет развития конфликта.

В своем видеообращении, опубликованном через Telegram-канал добровольческого воинского подразделения Эспаньола, созданного из числа футбольных фанатов, футболист призвал коллег "объединиться" и "поддержать военных, которые сейчас сражаются на Украине".

Главный редактор "Ридуса" Андрей Гулютин пообщался с футболистом о его взглядах на современный мир и текущую ситуацию. Так, Соломатин рассказал, что был рад поездке на территорию Донбасса.

"Очень рад, что получилось не только приехать, поддержать, увидеться, но и привезти туда необходимые вещи. Вообще я сейчас стал больше вникать в обсуждаемую тему, и это была не первая и не последняя поездка. Собираемся так же часто посещать ребят, и по мере необходимости передавать определенные вещи", - добавил он.

Спортсмен отметил, что сейчас надо не бояться, а наоборот выражать свою поддержку.

"И сейчас не только футболисты, но и все люди в нашей стране должны объединиться. И любыми способами помогать и поддерживать ребят, которые сейчас находятся на фронте. И по мере возможности каждый гражданин нашей страны должен вносить свою лепту в общую победу", - подчеркнул Соломатин.

Он напомнил, что те ребята, которые сейчас находятся там, поддерживали и "болели" за российских спортсменов. По его словам, там сейчас находятся представители всех клубов России.

"Хочу донести до тех ребят, которые играют в футбол, которые закончили с футболом. Сейчас та ситуация, когда мы должны поддерживать, мы должны болеть за них. Мы сейчас, как болельщики, а они как игроки", - подчеркнул спортсмен.

Футбол,Андрей Соломатин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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