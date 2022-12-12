СМИ узнали сроки продажи клуба "Манчестер Юнайтед"

Семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", рассчитывает завершить сделку о продаже клуба в первом квартале 2023 года. Об этом в понедельник сообщил портал The Athletic.

По информации источника, американский банк Raine Group, который выступает в качестве консультанта Глейзеров в вопросе продажи клуба, оценивает сделку в 6-7 млрд фунтов стерлингов. Как отмечает издание, Глейзеры рассчитывают получить от продажи клуба большую сумму, чем бывший владелец английского "Челси" Роман Абрамович. Консорциум американского бизнесмена Тодда Боэли заплатил за него 4,25 млрд фунтов, сделка была закрыта в мае.

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Сообщается, что заинтересованность в покупке английского клуба выразило несколько сторон, однако переговоры начнутся при большем числе потенциальных покупателей.

23 ноября стало известно, что совет директоров "Манчестер Юнайтед" начал процесс изучения стратегических альтернатив для клуба, включая его продажу. Ранее телеканал Sky News сообщил, что семейство Глейзеров рассматривает возможность продажи клуба, поскольку владельцы ищут новые инвестиции.

Американский предприниматель Малкольм Глейзер с 2003 года начал скупать акции "Манчестер Юнайтед", которые появились в свободном обращении в 1990 году. К октябрю 2004 года он являлся владельцем более 30% акций клуба, а в мае следующего года сумел приобрести контрольный пакет. Бизнесмен затем увеличил свою долю акций до 75%, что позволило ему сменить статус клуба, превратив его из акционерного общества в частную компанию, и вывести акции из оборота.