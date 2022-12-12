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34 минуты назад

Роналдо посоветовал Неймару обратиться к психологу

Евро-футбол.Ру

Бывшая звезда сборной Бразилии Роналдо считает, что Неймар нуждается в психологической помощи.

Роналдо дал совет Неймару
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

После вылета бразильцев в четвертьфинале чемпионата мира от Хорватии футболист «ПСЖ» признавался, что чувствует себя «морально уничтоженным».

«Я бы посоветовал ему обратиться за психологической помощью, чтобы пройти через этот трудный этап. В таких ситуациях людям бывает чрезвычайно непросто. Его интервью, где он рассказал о своём состоянии, очень меня тронуло, в каком-то смысле я тоже был разбит, услышав это. Я хотел бы помочь ему. Очень важно следить за психологическим здоровьем наших игроков», – приводит O Dia слова Роналдо.

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