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39 минут назад

Глушаков призвал Салихову рассказать правду о его срежиссированной травле в "Спартаке"

Газета.Ru

Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков отреагировал на высказывание жены экс-президента красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что травля игрока в 2019 году была срежиссирована.

Глушаков отреагировал на слова Салиховой о его травле в «Спартаке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пусть Зарема расскажет. Травля была "срежиссирована"? Это же давно всем понятно. Я не то что согласен с Заремой, я даже знаю, как оно было спродюсировано. Всему свое время. Потихоньку все вылазит. И личности, думаю, скоро будут потихоньку вылазить", - передает слова Глушакова "Спорт-Экспресс".

Бывший врач московского "Спартака" Михаил Вартапетов ранее рассказал, что Глушакову во время выступлений за столичную команду пришлось столкнуться с кампанией по дискредитации его имени. Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России в 2017 году. В том же году Глушаков вместе с красно-белыми завоевал Суперкубок России. Летом 2019 года клуб расторг контракт с полузащитником. После он играл в грозненском "Ахмате", а в октябре 2020 года перешел в "Химки".

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков отреагировал на заявление главы Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанны Лайонс, которая заявила о необходимости допустить россиян к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, но в нейтральном статусе.

Футбол,Зарема Салихова,Михаил Вартапетов,Роман Терюшков,Денис Глушаков,Спартак,Госдума,
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