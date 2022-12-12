Глушаков отреагировал на слова Салиховой о его травле в «Спартаке»

"Пусть Зарема расскажет. Травля была "срежиссирована"? Это же давно всем понятно. Я не то что согласен с Заремой, я даже знаю, как оно было спродюсировано. Всему свое время. Потихоньку все вылазит. И личности, думаю, скоро будут потихоньку вылазить", - передает слова Глушакова "Спорт-Экспресс".

Бывший врач московского "Спартака" Михаил Вартапетов ранее рассказал, что Глушакову во время выступлений за столичную команду пришлось столкнуться с кампанией по дискредитации его имени. Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России в 2017 году. В том же году Глушаков вместе с красно-белыми завоевал Суперкубок России. Летом 2019 года клуб расторг контракт с полузащитником. После он играл в грозненском "Ахмате", а в октябре 2020 года перешел в "Химки".