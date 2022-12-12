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44 минуты назад

Футбольный клуб потратил €28 тысяч на «авангардную» роспись раздевалки

Илья Родин

Художницы Морин и Стефани Кяги выставили швейцарскому футбольному клубу Tössfeld счет в размере €28 тысяч за «авангардную» роспись раздевалки. Об этом пишет РЕН ТВ.

Клуб потратил €28 тысяч на «авангардную» роспись раздевалки
Фото: Tössfeld Tössfeld

Отмечается, что клуб не прокомментировал ни качество работ, ни выставленный счет. Вместе с тем, на официальном сайте ФК появилось объявление о поиске новых тренеров.

Оно было проиллюстрировано фотографией расписанной художницами раздевалки.

Напомним, что ранее на выставку в Нью-Йорке была выставлена картина сына президента США Джо Байдена. Ее стоимость составляет $225 тысяч.

Футбол,Джозеф Байден,
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