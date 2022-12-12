Клуб потратил €28 тысяч на «авангардную» роспись раздевалки

Художницы Морин и Стефани Кяги выставили швейцарскому футбольному клубу Tössfeld счет в размере €28 тысяч за «авангардную» роспись раздевалки. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: Tössfeld Tössfeld

Отмечается, что клуб не прокомментировал ни качество работ, ни выставленный счет. Вместе с тем, на официальном сайте ФК появилось объявление о поиске новых тренеров.

Оно было проиллюстрировано фотографией расписанной художницами раздевалки.