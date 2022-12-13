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50 минут назад

Луис Энрике ответил на вопрос о возможной работе в «Атлетико»

Чемпионат.comиещё 2

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос о возможной работе в мадридском «Атлетико». Напомним, Энрике покинул пост наставника испанской национальной команды после вылета с чемпионата мира в Катаре.

Луис Энрике ответил на вопрос о возможной работе в «Атлетико»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Тренировать мадридский «Атлетико»? Они должны хотеть меня, это обычное дело. Сегодня у меня нет предложений», — сказал Луис Энрике во время прямого эфира с Ибаи Льяносом.

Сборная Испании закончила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, когда уступила Марокко в серии послематчевых пенальти (0:3). На групповом этапе команда Луиса Энрике заняла второе место, обыграв Коста-Рику (7:0), сыграв вничью с Германией (1:1) и уступив Японии (1:2).

Футбол,Луис Энрике,
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