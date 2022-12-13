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19 минут назад

Бурдиссо: «Месси – настоящий лидер, он проводит свой лучший чемпионат мира»

Евро-футбол.Ру

Бывший аргентинский футболист Николас Бурдиссо рассказал о вкладе Лионеля Месси в успехи сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

Бурдиссо: «Месси – настоящий лидер»
Фото: ТАССТАСС

Команда Лионеля Скалони добралась до полуфинала мундиаля в Катаре во многом благодаря игре 35-летнего капитана, забившего четыре гола и дважды ассистировавшего товарищам.

«Месси отлично справляется с ролью лидера. Он не только показывает привычно высокий уровень игры, но и ведёт за собой команду. Он стал ещё совершеннее с точки зрения лидерских качеств, и нынешний чемпионат мира – лучший для него и с игровой, и с ментальной точки зрения», – отметил Бурдиссо, слова которого приводит издание TMW.

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