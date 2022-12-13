Бурдиссо: «Месси – настоящий лидер»

«Месси отлично справляется с ролью лидера. Он не только показывает привычно высокий уровень игры, но и ведёт за собой команду. Он стал ещё совершеннее с точки зрения лидерских качеств, и нынешний чемпионат мира – лучший для него и с игровой, и с ментальной точки зрения», – отметил Бурдиссо, слова которого приводит издание TMW.