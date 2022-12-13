Экс-тренер Украины может возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить команду Польши, пишет издание Onet.pl.
Польский футбольный союз пока не стал использовать опцию автоматического продления контракта с нынешним наставником сборной Чеславом Михневичем, хотя по-прежнему рассматривает такой вариант.
При этом глава союза Цезарий Кулеша мечтает о приглашении на пост главного тренера национальной команды Шевченко.
Шевченко — лучший бомбардир в истории сборной Украины (48 голов). Обладатель «Золотого мяча» 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза — чемпионата Италии. Второй бомбардир в истории «Милана».
Он занимал пост главного тренера сборной Украины с 2016 по 2021 год.
Ранее футболист самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
В текущем сезоне 19-летний Коваленко провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. Ранее футболист, имеющий армянские корни, объявил, что отказался выступать за сборную Армении.