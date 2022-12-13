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44 минуты назад

Источник: Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши по футболу

Газета.Ruиещё 3

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить команду Польши, пишет издание Onet.pl.

Экс-тренер Украины может возглавить сборную Польши
Фото: Газета.руГазета.ру

Польский футбольный союз пока не стал использовать опцию автоматического продления контракта с нынешним наставником сборной Чеславом Михневичем, хотя по-прежнему рассматривает такой вариант.

При этом глава союза Цезарий Кулеша мечтает о приглашении на пост главного тренера национальной команды Шевченко.

Шевченко — лучший бомбардир в истории сборной Украины (48 голов). Обладатель «Золотого мяча» 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза — чемпионата Италии. Второй бомбардир в истории «Милана».

Он занимал пост главного тренера сборной Украины с 2016 по 2021 год.

Ранее футболист самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

В текущем сезоне 19-летний Коваленко провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. Ранее футболист, имеющий армянские корни, объявил, что отказался выступать за сборную Армении.

Футбол,Чеслав Михневич,Валерий Карпин,Андрей Шевченко,Александр Коваленко,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,
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