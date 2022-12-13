Экс-тренер Украины может возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить команду Польши, пишет издание Onet.pl.

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Польский футбольный союз пока не стал использовать опцию автоматического продления контракта с нынешним наставником сборной Чеславом Михневичем, хотя по-прежнему рассматривает такой вариант.

При этом глава союза Цезарий Кулеша мечтает о приглашении на пост главного тренера национальной команды Шевченко.

Шевченко — лучший бомбардир в истории сборной Украины (48 голов). Обладатель «Золотого мяча» 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза — чемпионата Италии. Второй бомбардир в истории «Милана».

Он занимал пост главного тренера сборной Украины с 2016 по 2021 год.