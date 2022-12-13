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22 минуты назад

«Мы варимся в собственной каше, а легионеры, которые остались, не могут нас чему-то научить» — экс-вратарь «Локомотива» Абаев

Матч ТВ

Бывший вратарь «Локомотива», «Краснодара», «Ростова» и других российских клубов Илья Абаев считает, что качество легионеров в МИР РПЛ сильно упало.

«Мы варимся в собственной каше» — экс-вратарь «Локомотива»
Фото: ФК "Локомотив"ФК "Локомотив"

С сезона 2022/23 в РПЛ действует новый лимит на легионеров, позволяющий клубам иметь не более 13 иностранцев в заявке и не более восьми — на поле.

— Многие говорят, что уровень Премьер лиги сильно упал. Вы тоже это наблюдаете?

— Думаю, да. Уехали очень сильные легионеры. Раньше были просто сумасшедшие футболисты, а теперь их нет. А чем выше уровень футболистов вокруг, тем быстрее ты прибавляешь. Сейчас мы варимся в собственной каше, а те легионеры, которые остались вокруг нас, не могут нас чему то научить.

Тут я не беру «Зенит» с его бразильцами, говорю лишь про всех остальных. Можно ли бороться с гегемонией «сине бело голубых»? Не знаю… Как? Запретить им покупать бразильцев (смеется)? Лучше бы с такими деньгами они кого нибудь вырастили, — сказал Абаев в интервью «Матч ТВ».

Футбол,Илья Абаев,Зенит,
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