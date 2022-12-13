«Мы варимся в собственной каше» — экс-вратарь «Локомотива»

Бывший вратарь «Локомотива», «Краснодара», «Ростова» и других российских клубов Илья Абаев считает, что качество легионеров в МИР РПЛ сильно упало.
С сезона 2022/23 в РПЛ действует новый лимит на легионеров, позволяющий клубам иметь не более 13 иностранцев в заявке и не более восьми — на поле.
— Многие говорят, что уровень Премьер лиги сильно упал. Вы тоже это наблюдаете?
— Думаю, да. Уехали очень сильные легионеры. Раньше были просто сумасшедшие футболисты, а теперь их нет. А чем выше уровень футболистов вокруг, тем быстрее ты прибавляешь. Сейчас мы варимся в собственной каше, а те легионеры, которые остались вокруг нас, не могут нас чему то научить.
Тут я не беру «Зенит» с его бразильцами, говорю лишь про всех остальных. Можно ли бороться с гегемонией «сине бело голубых»? Не знаю… Как? Запретить им покупать бразильцев (смеется)? Лучше бы с такими деньгами они кого нибудь вырастили, — сказал Абаев в интервью «Матч ТВ».