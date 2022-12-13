"Мужик с большой буквы" - футболист "Крыльев советов" о главном тренере России

«Мы познакомились в поезде по пути из Ростова в Москву. Я сразу понял, что Валерий Георгиевич — мужик с большой буквы. Я увидел, что он ничего не боится, смело высказывает свою точку зрения. Прямолинейный человек! Если у него есть вопросы, он всегда задаст их тебе в лицо. Очень уважаю таких людей», — сообщил Коваленко в интервью «Спорт-Экспрессу».