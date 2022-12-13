"Мужик с большой буквы" - футболист "Крыльев советов" о главном тренере России

Футболист самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
«Мы познакомились в поезде по пути из Ростова в Москву. Я сразу понял, что Валерий Георгиевич — мужик с большой буквы. Я увидел, что он ничего не боится, смело высказывает свою точку зрения. Прямолинейный человек! Если у него есть вопросы, он всегда задаст их тебе в лицо. Очень уважаю таких людей», — сообщил Коваленко в интервью «Спорт-Экспрессу».
Коваленко был вызван в состав национальной команды на товарищеский матч с Киргизией, прошедший в Бишкеке в сентябре. Российские футболисты одержали во встрече победу со счетом 2:1.
В текущем сезоне 19-летний Коваленко провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. Ранее футболист, имеющий армянские корни, объявил, что отказался выступать за сборную Армении.
Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о проблемных моментах в игре команды Франции в преддверии ее полуфинала чемпионата мира в Катаре с марокканцами.
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».