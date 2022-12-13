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1 час назад

The Sun: "ПСЖ" готов платить нападающему "Манчестер Юнайтед" Рашфорду £850 тыс. в неделю

Газета.Ru

«Пари Сен-Жермен» готов предложить нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду £850 тыс. в неделю, если футболист согласится подписать контракт с французским клубом, сообщает The Sun.

"ПСЖ" готов платить нападающему "Манчестер Юнайтед" больше 1 млн долларов в неделю
Фото: Газета.руГазета.ру

Контракт игрока с «МЮ» истекает в конце сезона-2022/23, и главный тренер команды Эрик тен Хаг настроен уговорить Рашфорда активировать опцию автоматического продления соглашения до 2024 года.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ранее заявил, что клуб планирует провести переговоры с Рашфордом по окончании чемпионата мира в Катаре — в январе.

Рашфорд в составе сборной Англии отметился на ЧМ-2022 тремя голами в пяти матчах. В четвертьфинале турнира англичане уступили французам (1:2) и выбыли из борьбы за Кубок мира.

Ранее комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе из петербургского «Зенита» защитника Данилы Кругового.

24-летний Круговой является воспитанником детско-юношеской академии «Зенита». Ранее СМИ сообщали, что зимой футболист может перебраться в другой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

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