В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к защитнику ЦСКА

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сообщения об интересе сине-бело-голубых к защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву.

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«Зенит» хочет подписать Дивеева? Слухи не комментируем», — заявил Медведев Sport24.

Ранее портал Metaratings.ru написал, что «Зенит» следит за ситуацией с продлением контракта между Дивеевым и ЦСКА и в случае срыва переговоров готов вступить в борьбу за игрока сборной России.

СМИ также сообщали, что российский защитник интересен итальянским «Фиорентине», «Салернитане», «Лацио» и «Сампдории».

Напомним, в октябре Дивеев получил травму в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо». После обследования был диагностирован перелом большеберцовой кости. Как заявил агент игрока, защитник сможет принять участие в матчах лиги не ранее рестарта сезона в 2023 году.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от первого матча полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии.