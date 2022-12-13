В ЦСКА прокомментировали слухи об интересе «Зенита» к Дивееву

«Обычный для таких ситуаций вброс. Нет сомнений в том, что Игорь очень сильный и востребованный футболист, но говорить о том, что нам «не удаётся договориться» нельзя. Ещё вскоре после полученной травмы клуб инициировал переговоры о продлении контракта. Как это обычно бывает, переговорный процесс состоит из нескольких этапов и тре