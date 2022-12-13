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1 час назад

В ЦСКА прокомментировали слухи об интересе «Зенита» к Дивееву

Чемпионат.comиещё 6

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к защитнику армейцев Игорю Дивееву. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут подписать Дивеева, если футболист не договорится о новом контракте с ЦСКА.

В ЦСКА прокомментировали слухи об интересе «Зенита» к Дивееву
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Обычный для таких ситуаций вброс. Нет сомнений в том, что Игорь очень сильный и востребованный футболист, но говорить о том, что нам «не удаётся договориться» нельзя. Ещё вскоре после полученной травмы клуб инициировал переговоры о продлении контракта. Как это обычно бывает, переговорный процесс состоит из нескольких этапов и тре

В ближайшее время запланирована встреча с агентом футболиста Олегом Ереминым. Клуб в лице руководства и тренерского штаба очень рассчитывает на Игоря. Мы ждём его скорейшего возвращения на поле и, безусловно, намерены достичь соглашения о продлении контракта», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, Игорь Дивеев является воспитанником «Уфы». В ЦСКА защитник перешёл в 2019 году. В составе московского клуба игрок провёл 118 матчей, забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на счету Дивеева 14 матчей за национальную команду России, в которых он забил один гол.

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