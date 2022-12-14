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20 минут назад

В "Зените" рассказали, когда начнут переговоры по контрактам Ловрена и других футболистов

ТАССиещё 2

Руководство футбольного клуба "Зенит" будет обсуждать продление истекающих контрактов с игроками, среди которых защитник Деян Ловрен, на зимних сборах. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В "Зените" рассказали, когда начнут переговоры по контрактам Ловрена и других футболистов
Фото: ФК "Зенит"ФК "Зенит"

"Когда клуб будет вести переговоры с игроками, у которых истекают контракты? Как раз на сборах в Катаре мы этим и займемся", - сказал Медведев.

Летом 2023 года контракты с "Зенитом" завершатся у капитана команды хорвата Деяна Ловрена, вратаря Михаила Кержакова, игрока обороны Вячеслава Караваева и полузащитника Далера Кузяева. За полгода до истечения действующих соглашений футболисты имеют право вести переговоры с новыми клубами с целью дальнейшего трудоустройства.

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