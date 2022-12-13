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52 минуты назад

Футболист сборной России рассказал о реакции фанатов на отказ играть за Армению

Lenta.ru

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России по футболу Александр Коваленко рассказал о реакции болельщиков на его отказ выступать за национальную команду Армении. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист сборной России рассказал о реакции фанатов на отказ играть за Армению
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам игрока, он получил множество оскорблений в соцсетях от фанатов. «Мне сейчас много всего пишут, называют предателем! Очень не нравится такое читать», — признался Коваленко.

Футболист добавил, что решение выбрать Россию было очень сложным. «Мы приняли его с родителями на семейном совете. Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период международной изоляции — не вариант», — рассказал хавбек.

5 декабря футболист заявил, что сделал окончательный выбор в пользу сборной России. 15 сентября Коваленко, имеющий армянские корни, впервые получил вызов в национальную российскую команду. Хавбек дебютировал в составе сборной 24 сентября в товарищеском матче против Киргизии (2:1).

Футбол,Александр Коваленко,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,
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