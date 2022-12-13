«Мы не диснеевский фильм»: в Аргентине отреагировали на обвинения в отсутствии чернокожих футболистов

Аргентинская политическая партия La Libertad Avanza шуткой отреагировала на критическую статью в американском издании The Washington Post об отсутствии в составе сборной страны на чемпионате мира по футболу в Катаре темнокожих футболистов. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Автор статьи в The Washington Post Эрика Эдвардс задалась вопросом, почему сборная Аргентины настолько выделяется отсутствием чернокожих игроков на фоне других команд, представляющих Южную Америку. Она провела экскурс в историю, выразив уверенность, что чернокожее население в стране есть, однако власти веками стремились сделать Аргентину «белой».

«В 2014 году многие шутили о том, что даже в сборной Германии был хотя бы один темнокожий игрок, а в составе Аргентины — ни одного», - констатировала она.

В свою очередь аргентинская политическая партия La Libertad Avanza опубликовала ответ американскому изданию. В соцсетях партии появился скрин данной статьи с подписью: «Потому что мы страна, а не диснеевский фильм».

Недоумение по поводу позиции американской журналистки выразил и блогер DrossRotzank (22,7 млн подписчиков на YouTube), проживающий в Буэнос-Айресе, пишет sports.ru.

«Хочу сообщить автору, что Аргентина отменила рабство за 10 лет до США. Слушай, Эдвардс, а почему в сборной Сенегала нет белых игроков?» - спросил он и пригласил посетить Аргентину, чтобы убедиться, что там «здорово относятся друг к другу мусульмане и евреи» и в школах не стреляют.