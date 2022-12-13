ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

«Мы не диснеевский фильм»: в Аргентине отреагировали на обвинения в отсутствии чернокожих футболистов

Алиса Селезнёва

Аргентинская политическая партия La Libertad Avanza шуткой отреагировала на критическую статью в американском издании The Washington Post об отсутствии в составе сборной страны на чемпионате мира по футболу в Катаре темнокожих футболистов. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Мы не диснеевский фильм»: в Аргентине отреагировали на обвинения в отсутствии чернокожих футболистов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи в The Washington Post Эрика Эдвардс задалась вопросом, почему сборная Аргентины настолько выделяется отсутствием чернокожих игроков на фоне других команд, представляющих Южную Америку. Она провела экскурс в историю, выразив уверенность, что чернокожее население в стране есть, однако власти веками стремились сделать Аргентину «белой».

«В 2014 году многие шутили о том, что даже в сборной Германии был хотя бы один темнокожий игрок, а в составе Аргентины — ни одного», - констатировала она.

В свою очередь аргентинская политическая партия La Libertad Avanza опубликовала ответ американскому изданию. В соцсетях партии появился скрин данной статьи с подписью: «Потому что мы страна, а не диснеевский фильм».

Недоумение по поводу позиции американской журналистки выразил и блогер DrossRotzank (22,7 млн подписчиков на YouTube), проживающий в Буэнос-Айресе, пишет sports.ru.

«Хочу сообщить автору, что Аргентина отменила рабство за 10 лет до США. Слушай, Эдвардс, а почему в сборной Сенегала нет белых игроков?» - спросил он и пригласил посетить Аргентину, чтобы убедиться, что там «здорово относятся друг к другу мусульмане и евреи» и в школах не стреляют.

Сегодня на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдет первый полуфинал, в котором встретятся команды Аргентины и Хорватии. Ранее Лионель Месси помог Аргентине обыграть Нидерланды. Игра была очень напряженной и завершилась со счетом 4:3 в серии пенальти. Арбитр во время встречи показал рекордное для чемпионатов мира количество желтых карточек.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители