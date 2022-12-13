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25 минут назад

«Крылья Советов» отказались досрочно возвращать в «Сочи» арендованного хавбека Коваленко

Betassistиещё 1

Самарские «Крылья Советов» отказались досрочно возвращать арендованного полузащитника Александра Коваленко в «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

«Крылья Советов» отказались возвращать в «Сочи» арендованного полузащитника
Фото: BetassistBetassist

По информации источника, «Сочи» хотел вернуть футболиста бесплатно, однако такая опция не прописана в арендном договоре. Отмечается, что ситуация с возвращением игрока не решена окончательно. Указывается, что, если владелец «Сочи» Борис Ротенберг и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров достигнут соответствующей договорённости, Коваленко сможет вернуться в распоряжение южан.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер сочинцев Курбан Бердыев выразил руководству клуба пожелание, заключающееся в возвращении полузащитника из аренды уже зимой.

В нынешнем сезоне 19-летний Коваленко сыграл в составе «Крыльев Советов» 20 матчей, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Футбол,Курбан Бердыев,Дмитрий Азаров,Борис Ротенберг,Александр Коваленко,Крылья Советов,
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