«Крылья Советов» отказались возвращать в «Сочи» арендованного полузащитника

Самарские «Крылья Советов» отказались досрочно возвращать арендованного полузащитника Александра Коваленко в «Сочи», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, «Сочи» хотел вернуть футболиста бесплатно, однако такая опция не прописана в арендном договоре. Отмечается, что ситуация с возвращением игрока не решена окончательно. Указывается, что, если владелец «Сочи» Борис Ротенберг и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров достигнут соответствующей договорённости, Коваленко сможет вернуться в распоряжение южан.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер сочинцев Курбан Бердыев выразил руководству клуба пожелание, заключающееся в возвращении полузащитника из аренды уже зимой.
В нынешнем сезоне 19-летний Коваленко сыграл в составе «Крыльев Советов» 20 матчей, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.