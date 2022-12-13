«Крылья Советов» отказались возвращать в «Сочи» арендованного полузащитника

По информации источника, «Сочи» хотел вернуть футболиста бесплатно, однако такая опция не прописана в арендном договоре. Отмечается, что ситуация с возвращением игрока не решена окончательно. Указывается, что, если владелец «Сочи» Борис Ротенберг и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров достигнут соответствующей договорённости, Коваленко сможет вернуться в распоряжение южан.