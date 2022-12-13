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4 часа назад

Суд Испании оправдал Неймара по делу о мошенничестве

Советский спортиещё 2

Национальный суд Испании вынес вердикт по делу о переходе игрока сборной Бразилии из «Сантоса» в «Барселону».

Национальный суд Испании вынес оправдательный вердикт по делу о коррупции и мошенничестве при переходе футболиста из бразильского «Сантоса» в «Барселону», сообщается на сайте суда.

В ноябре 2016 года Национальный суд Испании начал слушание дела о мошенничестве при оформлении перехода, которое ранее было закрыто за отсутствием состава преступления. Позже в статусе обвиняемых оказались отец Неймара, выступающий в качестве его агента, экс-руководители «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Истцом выступила бразильская инвестиционная компания DIS, которая претендовала на 40% от суммы трансфера 2013 года. По данным компании сумма трансфера, и соответственно выплаты, была существенно занижена с 83 до 57,1 млн. евро.

Национальный суд признал, что фальсификация контракта не доказана, как и не доказан злой умысел обвиняемых.

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