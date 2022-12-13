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1 час назад

Суд в Испании оправдал Неймара по делу о переходе в "Барселону"

ТАСС

Испанский суд оправдал бразильского футболиста Неймара по делу о его переходе в клуб "Барселона" в 2013 году. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Высшего суда Каталонии.

Суд в Испании оправдал Неймара
Фото: ТАСС ТАСС

Слушания по делу состоялись в Испании в октябре текущего года. Ранее испанская прокуратура отказалась от всех обвинений по делу. Помимо самого спортсмена, на скамье подсудимых оказались бывший президент "Барселоны" Сандро Росель и родители футболиста. Они также были оправданы по делу.

Изначально прокуратура просила два года тюрьмы для Неймара. Спортсмена подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы имевшего место сокрытия части платежей, полученных за переход в "Барселону".

Неймару 30 лет, он выступает за французский "Пари Сен-Жермен", в который перешел из "Барселоны" в 2017 году. За испанский клуб он играл с 2013 по 2017 год. За "Барселону" нападающий провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач. Вместе с "Барселоной" Неймар дважды выиграл чемпионат Испании, трижды - Кубок Испании и по разу стал победителем суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Футбол,УЕФА,
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