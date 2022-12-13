Суд в Испании оправдал Неймара

Испанский суд оправдал бразильского футболиста Неймара по делу о его переходе в клуб "Барселона" в 2013 году. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Высшего суда Каталонии.

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Слушания по делу состоялись в Испании в октябре текущего года. Ранее испанская прокуратура отказалась от всех обвинений по делу. Помимо самого спортсмена, на скамье подсудимых оказались бывший президент "Барселоны" Сандро Росель и родители футболиста. Они также были оправданы по делу.

Изначально прокуратура просила два года тюрьмы для Неймара. Спортсмена подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы имевшего место сокрытия части платежей, полученных за переход в "Барселону".